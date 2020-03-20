عمرو أديب يطالب بتحويل المساجد والكنائس لمستشفيات ميدانية

قال الإعلامي عمرو أديب، إن عدد من الدول طبقت نظام لنقل المرضى من المستشفيات العامة إلى مستشفيات ميدانية وتخصيص المستشفيات العامة لاستقبال الحالات المصابة بكورونا فقط.وطالب أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" بتحويل المساجد والكنائس فى مصر إلى مستشفيات ميدانية، لافتا إلى أن مصر إمكانتها مهما بلغت فهي محدودة، معلقًا "عندنا مساجد كبير وكنائس كبيرة فى مناطق ممتازة ومجهزة جيدا بالمياه والكهرباء.. افرشوها مستشفيات إحنا بنينا الجوامع والكنائس دي لإيه؟.. ولو تصرفات الناس كملت كده هنوصل لعدد المستشفيات لن تستطيع تحمله، ونحن لسنا مثل الصين نستيطع بناء مستشفى في 10 أيام".