قداسات «الكاثوليكية» بلا شعب بسبب كورونا.. ومصدر: لن تلغى نهائيا

قال الأنبا باخوم النائب البجريريكي لشؤون الإيبارشبة البطريركيّة للأقباط الكاثوليك، إن الكنيسة قررت برئاسة الأنبا إبراهيم اسحق، تعليق الاحتفال مع الشعب في القداسات الإلهية.وأضاف الأنبا باخوم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية في بيان رسمي صدر عن الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي على فيس بوك، أن تلك المستجدات مؤقتة لحين إشعار آخر ولن تكون دائمة.وفي السياق، قال مصدر كنسي في تصريحات للدستور إن البيان الصادر عن الكنيسة لا يعني إلغاء القداسات نهائيا، القداسات ستقام بشكل طبيعي بمعرفة الرعاة والسمامية الواجب عليهم إتمام الطقوس في أقل أعداد (لا تتم الطقوس إلا بهم).وأشار المصدر إلى أن ذلك الأمر طبقته فعليا الكنائس الكاثوليكية خارج مصر، في إشارة إلى أن الأمر جاء تطوعيا من الكنيسة الكاثوليكية مساندة للدولة في حربها ضد انتشار فيروس كورونا.