رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
إصابة عاملين بمشروعات كأس العالم فى قطر بفيروس كورونا

محافظات

غلق 6 حفلات أفراح و4 مراكز جيم فى كفر شكر (صور)

السبت 21/مارس/2020 - 12:42 ص
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
طباعة
شنت الأجهزة المحلية بكفر شكر حملة مكبرة بجميع قرى المدينة برئاسة المهندس مصيلحي هدية القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة كفر شكر، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية والكافيهات والمقاهي ومنع حفلات الأفراح وسرادقات العزاء.

وأكد المهندس مصيلحي هدية القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة كفر شكر، في تصريح لـ«الدستور» أن الحملة المكبرة أسفرت عن غلق 6 حفلات أفراح بقرى المدينة، بالإضافة إلى غلق كافية مخالف بمنطقة البر الشرقي و4 مراكز الجيم بقرية المنشاة الكبرى.

وأوضح أن حملات متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء مستمرة على مدار 24 ساعة لحماية مجتمعنا ووطننا من خطورة فيروس كورونا المستجد، قائلا: «تم تشكيل لجنة متخصصة للرقابة والمتابعة للمرور بكافة الشوارع لمتابعة القرار وتحرير محاضر رسمية ضد المخالفين حافظًا على الصحة العامة للمواطنين».

وشارك في الحملة أحمد عبد الرحمن سكرتير عام مجلس مدينة كفر شكر، وإسماعيل عبد المعطي مدير إدارة الاشغالات والإزالات، وأحمد عبدالله مشرف الأمن بديوان عام مجلس المدينة.

موضوعات متعلقة

مستشار مجلس الوزراء يروى تفاصيل ملحمة إعادة 1700 طالب عالقين على الحدود المصرية السودانية

«الصحة»: عقار «بلاكونيل» لا يستخدم فى علاج «كورونا»

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

تفاصيل عروض الأهلى لتعويض حسام عاشور عن قرار الاعتزال

الصور

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

image description

«وكيل تعليم مطروح» يتابع تطهير المنشآت لمواجهة كورونا (صور)

image description

«موديلز كي جي 1».. أطفال يقتحمون عالم الموضة والأزياء

image description

محافظ مطروح يتابع تنفيذ قرار غلق أماكن التجمعات (صور)

الأكثر قراءة

«الصحة»: 29 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وحالة وفاة

وضع أحمد حجازى فى الحجر الصحى بعد إصابة زميله بـ«كورونا»

دواء بلاكونيل 200.. كل ماتريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

أول حالة وفاة بـ«كورونا» في إسرائيل

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

أيام زمان

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

رسائل فريد الأطرش إلى الله.. «سأبني مسجدًا في هذه الحالة»

دي ماما بنورة.. نسخة أخرى من نجلاء فتحي تخطف منها الأضواء

عارٍ أكثر من اللازم.. سبب رفض ناهد شريف تصوير مشهد في «مسك وعنبر»

نجم الساعة

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

الصحة

مراكز كوينز للتجميل تضع حلولاً جذرية لمشكلة التثدي عند الرجال

الجراحة أفضل لعلاج ألم عرق النسا المزمن

النوم السيئ يزيد فرص الاكتئاب

بدء اختبار أول لقاح ضد كورونا في روسيا

منوعات

طريقة عمل بحث وتقديمه للمنصة التعليمية Edmodo لطلاب النقل الابتدائي والإعدادي 2020

المحكمة العليا بكينيا تعقد جلساتها في الهواء للحد من «كورونا»

البيت الأبيض: إيفانكا ترامب أجرت فحصًا لـ«كورونا»

إصابة مدير برنامج الأغذية العالمى بفيروس كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا يُصلّى الجمعة!
مؤمن المحمدي
لا ينصح بـ القراءة لـ ذوى القلوب الضعيفة
بسنت حسن
إرهاب الكورونا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد العروسى... تميز بالإقدام وحُسن السياسة
المزيد

الثقافة

«الهالة الثقافى» يطلق جائزة لأدب الناشئة واليافعين

بعد تعليق أنشطتها.. إجراءات «الثقافة» لمواجهة «كورونا»

«إحياء مكتبتنا التراثية».. مبادرة إلكترونية لمحبي القراءة

«أحلام الحيوانات» للأطفال.. طبعة ثانية عن دار الشروق للنشر