غلق 6 حفلات أفراح و4 مراكز جيم فى كفر شكر (صور)

شنت الأجهزة المحلية بكفر شكر حملة مكبرة بجميع قرى المدينة برئاسة المهندس مصيلحي هدية القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة كفر شكر، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية والكافيهات والمقاهي ومنع حفلات الأفراح وسرادقات العزاء.وأكد المهندس مصيلحي هدية القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة كفر شكر، في تصريح لـ«الدستور» أن الحملة المكبرة أسفرت عن غلق 6 حفلات أفراح بقرى المدينة، بالإضافة إلى غلق كافية مخالف بمنطقة البر الشرقي و4 مراكز الجيم بقرية المنشاة الكبرى.وأوضح أن حملات متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء مستمرة على مدار 24 ساعة لحماية مجتمعنا ووطننا من خطورة فيروس كورونا المستجد، قائلا: «تم تشكيل لجنة متخصصة للرقابة والمتابعة للمرور بكافة الشوارع لمتابعة القرار وتحرير محاضر رسمية ضد المخالفين حافظًا على الصحة العامة للمواطنين».وشارك في الحملة أحمد عبد الرحمن سكرتير عام مجلس مدينة كفر شكر، وإسماعيل عبد المعطي مدير إدارة الاشغالات والإزالات، وأحمد عبدالله مشرف الأمن بديوان عام مجلس المدينة.