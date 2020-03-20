«الكاثوليكية» تقصر صلوات القداسات على الكهنة

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية، بمصر عن اقتصار صلوات القداسات على الكهنة وأحد الخدام؛ حفاظا على أرواح أبنائها للوقاية من كورونا.وأشارت في بيان لها إلى أن الكنائس ستظل مفتوحة طوال اليوم للصلوات الفردية؛ للحد من الزحام بصلوات القداسات.كما أوضحت أنه في حالة وفاة شخص؛ سوف تقتصر على عدد محدود من أهالي المتوفى؛ ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة الكاثوليكية للوقاية من فيروس كورونا.