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السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«كوورنا» تغلق أبواب نادى اليخت بالإسكندرية

السبت 21/مارس/2020 - 12:54 ص
جريدة الدستور
شيماء حمودة
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حرصًا على سلامة أعضاء نادي اليخت المصري برئاسة اللواء بحري إبراهيم خليل، فقد قرر مجلس الإدارة إغلاق النادي لمنع التجمعات وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقرر مجلس إدارة نادي اليخت المصري بالإسكندرية إغلاق مقر النادي بالإنفوشي والمقر الفرعي بالنزهة اعتبارًا من يوم الأحد وحتى يوم 31 مارس الجاري؛ حرصًا علي الحفاظ علي صحة أعضاء النادي والعاملين والمترددين عليه وإتاحة الفرصة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية بكفائة للوقاية من فيروس كورونا؛ التزامًا من النادي بمسؤلياته في هذا الصدد ومواكبة الهدف من الإجراءات التي تتخذها الدولة؛ حرصًا على صحة المواطنين.

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