«الإنجيلية» تنفي إغلاق كنائسها وإيقاف صلواتها بسبب كورونا

نفى يوسف إدوارد مدير مكتب الإعلام لرئاسة الطائفة الإنجيلية، ما تردد بشأن إيقاف الهيئة العامة بالكنيسة الإنجيلية لكافة صلواتها وإغلاق كنائسها.وقال إدوارد في تصريحات لـ«الدستور» إن كافة ما تردد عن إغلاق الكنائس والصلوات غير صحيح وعار تماما من الصحة، وذلك الكلام لا يمثل قرارات رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر في شيئ، مطالبا بعدم تداوله والالتزام ببيان رئاسة الطائفة الإنجيلية من على صفحتها الرسمية.وأصدرت الكنيسة الإنجيلية بيانا حول موقفها من أزمة كورونا، قالت فيه إنه في إطارِ مَا تمرُّ به البلادُ منْ ظروفٍ استثنائيَّةٍ وحِرْصًا على حَياةِ جميعِ المواطنينَ، منْ أيِّ مخاطرَ صِحيَّةٍ قد تُهدِّدُ حياتَهم، وحياةَ عائِلاتِهم، وتماشيًا معَ القراراتِ الاحترازيةِ التي تتَّخِذُها الدولةُ، والتزامًا بمعاييرِ الصحةِ والسلامة، التي تنصحُ بها منظمةُ الصحةِ العالميةْ، قرَّرَ الدكتور القسّ أندريَّه زكي، رئيسُ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصرَ، ما يلي:١- تعليق كافةِ الاجتماعاتِ والأنشطةِ والمؤتمراتِ الكنسيَّةِ لجميعِ المذاهبِ الإنجيليةِ في مِصرَ، اعتبارًا من اليومِ الخميس ١٩ مارس وحتى نهايةِ شهر مارس الحالي بجميعِ أنحَاءِ الجمهوريةِ.٢- أمَّا فيما يختصُّ بالعبادةِ يومَ الأحد، يتمُّ ذلك معَ الالتزامِ بمعاييرِ الصحةِ والسلامةِ، التي أقرَّتها منظمةُ الصحةِ العالميَّةِ، كما يجوزُ لمجلسِ الكنيسةِ المحليةِ اتخاذُ القرارِ بإقامةِ العبادةِ عبرَ البثِّ المباشرُ ووسائلِ التواصلِ الاجتماعيّ، دونَ حضورِ الشعبِ، وذلكَ بالتنسيقِ معَ رؤساءِ المذاهبِ والكنائسِ الإنجيليةِ بمصرَ.٣- اتخاذ جميعِ الكنائسِ كافةِ الإجراءاتِ الاحترازيةِ من تعقيمٍ واتباعٍ للإرشاداتِ الصحيَّةِ اللازمةْ.٤- تخصيصَ يوميّ الجمعة ٢٠ و٢٧ مارس للصومِ والصلاةِ والتضرُّع إلى اللهِ ليجيزَ هذهِ الأزمةَ.٥- تقومُرئاسةُ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصرَ بمتابعةِ الأمرِ بكلِّ دقةٍ، وسوفَ تتمُّ إفادَتُكم بأيِّ تطوراتٍ جديدةٍ.واختتم الكنيسة بيانها بالتاكيد على انَّ عالمَنا اليومَ يمرُّ بأزمةٍ صحيةٍ خطيرةٍ، تهدِّدُ صِحَّةَ وحياةَ الآلافِ منَ البشرِ، لكنَّنا نثقُ في قدرةِ الله أنَّه ينجِّي العالمَ أجمعَ "مِنَ الوَبَإِ الخَطِرِ" (مز 91: 3)، وأنَّ هذهِ الأزمةَ ستنتهي بالتعاونِ بينَ الجميعِ والتكاتفِ والحرصِ على صحةِ الجميعِ وحياتهم.نصلِّي جميعًا لله أنْ يَمُدَّ يَدَهُ الشافيةَ لجميعِ المصابينْ، ويبسِطَ الحمايةَ للجميعِ، وأنْ يَحفَظَ مِصرَ والعالمَ أجمعَ في أمنٍ وسلامٍ وصحَّةٍ.