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حوادث

غدا.. نظر طعن أحمد دومة على سجنه بأحداث مجلس الوزراء

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:56 م
أحمد دومة
أحمد دومة
عادل عبد العال
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تنظر محكمة النقض الطعن المقدم من أحمد دومة، وأخرين من المحكوم عليهم حضوريا في القضية الشهيرة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 9 يناير 2019، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد 15 عاما، وبغرامة مالية قدرها ستة ملايين جنيه، على أحمد دومة، في قضية "أحداث مجلس الوزراء".

وقضت محكمة النقض يوم 12 أكتوبر 2017 بقبول طعن الناشط أحمد دومة وآخرين على حكم سجنهم المؤبد لمدة 25 سنة وإلزامهم بدفع 17 مليونًا عن التلفيات التي حدثت، في القضية الشهيرة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت هذا الحكم.

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة، في 4 فبراير 2014 حكما بالسجن المؤبد على دومة و229 آخرين في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، وإلزامهم بدفع 17 مليونًا عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثًا (طفلا) آخرين بالسجن 10 سنوات.

وأسندت النيابة للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على عناصر من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء.

وأصدر المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة القضاء قرارا بتأجيل جلسات محكمة النقض لمدة أسبوعين تماشيا مع توجيهات الدولة والقيادة السياسية لمنع التجمعات وللحد من انتشار فيروس كورونا.

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