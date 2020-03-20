لميس جابر: عمر بن الخطاب رفض سبى القبطيات عند دخول مصر

قالت الكاتبة لميس جابر، إن عمرو بن العاص سافر إلى مصر ومعه 8 آلاف من الجند، لكنه حارب الروم ومعه 15 ألفًا، معتبرة ذلك دليلا دامغًا على أن أقباط مصر انضموا إليه، بسبب اضطهاد الروم لهم.وأضافت خلال تقديم برنامج "حواديت لميس جابر" المذاع عبر فضائية "الحياة": "الأقباط مهدوا له الطرق وقدموا إمدادا للجيش".ولفتت إلى أن عمرو بن العاص فتح بعض القرى بالصلح، وبعضها بالحرب، وفي بعض القرى انضم الأقباط للروم ضد عمرو بن العاص، فأخذ منهم سبايا وأرسلهم إلى عمر بن الخطاب.وأردفت: "رد عمر بن الخطاب أنهم والأقباط أهل ذمة، وأمر بإعادتهم لكي تتآلف قلوب القبط مع بعض".وتابعت: "عمر بن الخطاب قرر إن مصر تعامل مثل البلاد التي فتحت صلحًا، أهلها يدفعوا الجزية والضرائب، إنما لا تكون ملكًا لفاتحين، لا يستولون على أراضيها ولا أموالها".ولفتت إلى أن عمر بن الخطاب تلقى جوابًا من عمرو بن العاص يوصف مصر ويشرح له كأنه يتكلم عن الجنة، وقال إن مصر بها نهر يفيض كل سنة في نفس الموعد.