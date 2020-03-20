رامى رضوان يطالب بتغريم المخالفين قرار غلق المقاهى والمطاعم

طالب الإعلامى رامي رضوان بتطبيق غرامة 50 ألف جنيه على المخالفين قرار إغلاق المطاعم والكافيهات من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، حتى 31 مارس الجاري.وأضاف الإعلامي رامي رضوان خلال تقديمه برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc": «تنفيذ هذه الغرامة قد يكون مجحفًا لكنه ضرورى، على أن تذهب الغرامة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، أو إجراء التحاليل لمن تظهر عليهم أعراض المرض»، متابعًا: «الدولة مش بتدفع لحد فلوس اللى مش هيلتزم يدفع 50 ألف».وعلق أيضا رضوان على فيديو تم تداوله، أمس، لمجموعة من الشباب داخل أحد المقاهي، قائلا: «مفيش مخ ولا عقل الناس بترمي نفسها في التهلكة».