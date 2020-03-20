مدير أمن الجيزة يشرف على حملات تنفيذ قرار إغلاق المقاهي والمطاعم

تواصل الأجهزة الأمنية بالجيزة حملاتها للتأكد من تنفيذ كافة المقاهي والمطاعم، وأشرف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة على تلك الحملات لرصد وضبط المخالفين.وتستهدف الحملات التي تبدأ بعد الساعة السابعة مساء مناطق الهرم وفيصل وحدائق الأهرام وخاصة الملاهي الليلة بشارع الهرم بالطالبية وكافيهات الدقي والعجوزة وأيضا المقاهي الشعبية بإمبابة والوراق لما تشهده من ازدحام بالمواطنين، حرصا على منع التجمعات خشية زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد.وكان قد أصدر مجلس الوزراء قرارا بحظر جزئي للمقاهي والمطاعم والكافيهات ونص قرار مدبولي في اجتماع الحكومة في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 3132020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية".وكذلك إغلاق الحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.