«مستقبل وطن» بالمنيا يطلق حملات توعوية لمواجهة كورونا

في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقا من دوره المجتمعى، شكل حزب مستقبل وطن، بمحافظة المنيا، فرقا للتعقيم للمرور على الأماكن المختلفة بكافة المحافظات للمساهمة فى تعقيم الأماكن العامة خاصة المزدحمة، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، وتحت رعاية النائب عمرو غلاب أمين الحزب بالمحافظة.وبدأت أمانة الحزب بمحافظة المنيا، إطلاق فرق التطهير والرش وحملات التعقيم، بجميع مراكز المحافظة.وفى مركز بنى مزار، قامت الامانة، بحملة التحصين والتطهير ضد فيروس كورونا المستجد، كإجراء احترازي للوقاية من الفيروس، حيث تم تطهير وتعقيم شارع الجمهورية وبورسعيد وبعض الشوارع الجانبية ومركز الشرطة، بالإضافة إلى توزيع كمامات على عدد من المواطنين، كما تم تشكيل فرق من شباب الحزب، لتعقيم وتطهير الاماكن العامة.كما قامت أمانة الحزب بمركز أبو قرقاص بإشراف إيهاب حمزة وبالتعاون مع الوحدة المحلية بتعقيم وسائل المواصلات بكافة المواقف وكذلك توعية السائقين بضرورة وجود مواد التعقيم داخل السيارة، كما تم تعقيم عدد من المساجد والكنائس بقريتى الكرم ومنهرى.وفى مركز المنيا، قامت امانة المركز، وبمشاركة أمانة التواصل الاجتماعى بتطهير وتعقيم جميع منازل ومساجد قرية طوة.وفي مركز ملوى، قامت أمانة الحزب، بتعقيم نقابة المعلمين ومقر الحزب وسيتم تعقيم دور العبادة والمدارس والمصالح الحكومية، وبدأت حملات التطهير والوقاية بتعقيم مراكو الشباب ودور العبادة والكنائس وبعض المصالح الحكومية.كما أطلقت أمانة الحزب بمركز مطاى بإشراف محمد المختار أمين المركز حملة التعقيم والتطهير وذلك من خلال تطهير الكنائس والمساجد بقرى منبال وابو حسيبة وبردنوها ونشر بنرات للتوعية.وفى مركزى ديرمواس والعدوة قامت امانتى الحزب، بتطهير دور العبادة وتوزيع نشرات لطرق الوقاية ومواجهة الفيروس.وفى مغاغة قامت أمانة الحزب بقيادة كريم بدر حلمى امين المركز بعمل بنرات للتوعية وطرق الوقاية من فيروس كورونا تصدرت مداخل ومخارج المجالس القروية والميادين العامة.وفى مركز سمالوط، قامت أمانة المركز، بتوفير جميع المستلزمات اللازمة لبدء عمليات التطهير والتعقيم وتجهيز فرق عمل من امناء الشباب والعمل الجماهيرى وسيارات للمرور على جميع القرى بالمركز والبدء فى عمليات التطهير.كما أعلنت أمانة بندر المنيا، إنها سوف تقوم بإطلاق حملة للتعقيم والتطهير بجميع الأماكن الحيوية بالمدينة وتطهير اسطح الاماكن الحيوية بالمدينة والمساجد والكنائس.