بسبب «كورونا».. فض تجمع لأحد الأفراح فى بورسعيد

فضت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، تجمع لأحد الأفراح داخل مدخل عمارة بمنطقة بنك الإسكان، في إطار تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.أشار اللواء أحمد قاسم رئيس الحي إلى أن، الأجهزة التنفيذية بالحي تلقت بلاغًا يفيد باقامة تجمع لأحد الأفراح داخل مدخل عمارة بمنطقة بنك الإسكان فجرى التوجه إلى مكان اقامة الحفل وفض الفرح الذي كان ما زال في بدايته انتظارًا لوصول العروسين، لافتا أنه جرى رفع المقاعد وإجلاء المدعوين، والتنبيه على أصحاب الفرح بعدم إقامته.وأكد رئيس الحي، على أن تلك الخطوة تأتي تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بمنع أي تجمعات أو أحياء مناسبات تضم أعدادًا من المواطنين، ومنع إقامة الحفلات والفعاليات التي تحوي تجمعات للمواطنين حتى نهاية الشهر الجاري، ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.