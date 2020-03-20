أول حالة وفاة بـ«كورونا» في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لديها.وأوضحت أن إسرائيليا، 80 عاما، توفى بعد أسبوع من نقله إلى قسم العزل الصحي في أحد المستشفيات بمدينة القدس المحتلة، لإصابته بفيروس كورونا، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وأعلنت صحة الاحتلال، صباح اليوم، تسجيل 28 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 705 حالات.وصادق بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، على سريان العديد من إجراءات الطوارئ الإضافية، أمس الخميس، وأبرزها تقييد حركة الإسرائيليين، والسماح لهم بالنزول لشراء الطعام والدواء وبعض الأماكن المحدودة مثل العمل، وأي أنشطة أو فعاليات لا يتم التجمهر فيها لأكثر من 10 أشخاص فقط.