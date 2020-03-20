مصابة بكورونا تحذر: لا تستهينوا بالفيروس القاتل (فيديو)
الجمعة 20/مارس/2020 - 10:25 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
عرضت فضائية «إكسترا نيوز» فيديو لفتاة بريطانية من داخل العناية المركزة في الحجر الصحي المخصص لعزل المرضى المصابين بفيروس كورونا، وكانت توجه رسالة للجميع «لا تستهينوا بهذا الفيروس».
وقالت الفتاة: «لأي شخص يغامر ويستهزأ بكورونا فلينظر لي أنا في العناية المركزة، لا أستطيع التنفس دون جهاز الأكسجين، نبضي أصبح 10 أضعاف، لم أعد قادرة على حساب الوقت والأيام».
وأضافت: «بالنسبة لمن يدخن السجائر أرميها الآن، لأنك ستحتاج رئتيك، لا أحد يغامر الموقف خطير، جسمي يقاوم كورونا ولا أشعر بتحسن منذ الجمعة الماضية».
وقالت الفتاة: «لأي شخص يغامر ويستهزأ بكورونا فلينظر لي أنا في العناية المركزة، لا أستطيع التنفس دون جهاز الأكسجين، نبضي أصبح 10 أضعاف، لم أعد قادرة على حساب الوقت والأيام».
وأضافت: «بالنسبة لمن يدخن السجائر أرميها الآن، لأنك ستحتاج رئتيك، لا أحد يغامر الموقف خطير، جسمي يقاوم كورونا ولا أشعر بتحسن منذ الجمعة الماضية».