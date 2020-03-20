«المصريين الأحرار» يشكل لجنة رصد للأسواق في شمال القاهرة

عقد رائد مقدم، عضو الهيئه العليا لحزب المصريين الأحرار وأمين قطاع شمال القاهرة، اجتماعا لأعضاء الأمانة لمناقشة مستجدات الساحة وعلى رأسها أزمة انتشار فيروس كورونا.وكلف عضو الهيئه العليا، أعضاء الأمانه بضرورة رصد جميع الأسواق بشمال القاهرة سواء خضروات وفاكهة أو سلع أساسية وتموينية أو أدوات طبية ومطهرات وأدوات نظافة، لطمأنة أهالي شمال القاهرة والرد على الشائعات التي تهدف إلى إثارة القلق والترويج لنقص السلع الأساسية أو ارتفاع أسعارها ومحاولة تعويض الأسواق بالنواقص عن طريق التواصل مع الشركات والتجار.حضر الاجتماع ماجد معزوز مساعد أمين شمال القاهرة، وصالح سعيد أمين التنظيم، وأندرو سمير مسئول لجنة الأعلام، وعادل عدلي مسئول لجنة خدمة المواطنين، وعلاء علي أمين لجنة التنمية المحلية.