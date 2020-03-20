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الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المصريين الأحرار» يشكل لجنة رصد للأسواق في شمال القاهرة

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:18 م
الهيئه العليا لحزب
الهيئه العليا لحزب
أشرف لاشين
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عقد رائد مقدم، عضو الهيئه العليا لحزب المصريين الأحرار وأمين قطاع شمال القاهرة، اجتماعا لأعضاء الأمانة لمناقشة مستجدات الساحة وعلى رأسها أزمة انتشار فيروس كورونا.

وكلف عضو الهيئه العليا، أعضاء الأمانه بضرورة رصد جميع الأسواق بشمال القاهرة سواء خضروات وفاكهة أو سلع أساسية وتموينية أو أدوات طبية ومطهرات وأدوات نظافة، لطمأنة أهالي شمال القاهرة والرد على الشائعات التي تهدف إلى إثارة القلق والترويج لنقص السلع الأساسية أو ارتفاع أسعارها ومحاولة تعويض الأسواق بالنواقص عن طريق التواصل مع الشركات والتجار.

حضر الاجتماع ماجد معزوز مساعد أمين شمال القاهرة، وصالح سعيد أمين التنظيم، وأندرو سمير مسئول لجنة الأعلام، وعادل عدلي مسئول لجنة خدمة المواطنين، وعلاء علي أمين لجنة التنمية المحلية.

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