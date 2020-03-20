«أمن الوادي الجديد» تشن حملات لتنفيذ قرار إغلاق المحال

شنت مديرية أمن الوادي الجديد مساء اليوم الجمعة، حملة لإغلاق المقاهي والمحال التجارية باستثناء المسموح بها فقط والتي تشمل الصيدليات والمخابز والسوبر ماركت ومحال البقالة.وتواجدت رجال الداخلية بالشوارع والطرقات بالقرى والمدن تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية والمقاهي من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السابعة صباحا.وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، قد أصدر بيانا أمس الخميس يتضمن غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس.