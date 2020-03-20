مبادرة شبابية تتبنى تعقيم المساجد والمنشآت العامة بـ«شطورة» في سوهاج

شاركت جمعية الشبان المسلمين بقرية شطورة التابعة لمركز طهطا شمالى محافظة سوهاج شباب القرية في إطلاق حملة لتطهير وتعقيم المساجد والأماكن العامة ضمن الإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا المستجد.ووزعت الحملة الشبابية منشورات وملصقات توعية على الأهالى للتعريف بفيروس كورونا المستجد وكيفية الوقاية منه وأخذ الاحترازات اللازمة.وقال عبدالمعز سليمان مدير جمعية الشبان إنه بالتعاون مع شباب القرية تم رش المساجد وسوف يتم خلال يومي غدا وبعد غد تعقيم ورش الأماكن العامة والتى يتردد عليها الأهالي مثل البريد والسجل المدني ومكاتب التموين والشؤون.وأضاف الدكتور محمود بخيت أحد الشباب أنه لابد من التوعية أيضا مع التعقيم والرش والتركيز على الوصول إلى جميع الأهالي، وحثهم على خطورة الفيروس.