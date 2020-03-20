«المتحدة» تقدم برامج تعليمية للطلبة فى المنزل على قنواتها

قررت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تخصيص فترة تعليمية مفتوحة على قنواتها لطلاب الشهادة الإعدادية والصف الأول والثانى الثانوى والشهادة الثانوية، فى إطار حرصها على المسئولية المجتمعية وما يتطلبه من دور تنموى وتعليمي.ويأتى ذلك بناء على طلب قطاع عريض من مشاهدى القنوات بعد تعليق الدراسة حماية للطلاب من خطر تفشى فيروس كورونا المستجد.وقال المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمى باسم المجموعة، إن القرار سيتم قريبا تنفيذه بتخصيص الفترة من 8 صباحا حتى 12 ظهرا على قناتى CBC والحياة العامة، وذلك لبث المحتوى التعليمى الخاص بالشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية العامة فى صورة شرح للمناهج فى مختلف المواد، كما سيتم تقديم المراجعات النهائية للصف الأول والثانى الثانوى قبل الامتحانات.وأضاف أن تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة المجموعة شدد على تسخير كل إمكانات المجموعة لتقديم هذه البرامج فى صورة مميزة وسيتم فى القريب العاجل الإعلان عن مواعيد تقديم تلك البرامج التعليمية على القنوات المحددة.ويأتى هذا مع إعلان المتحدة للخدمات الإعلامية عن دعمها لمبادرة #خليك فى البيت.