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الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية تحذر الشرق الأوسط من تفاقم أزمة كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:00 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات
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حذرت منظمة الصحة العالمية دول الشرق الأوسط، وعلى رأسها إيران، من تفاقم أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد بسبب استمرار التجمعات الحاشدة.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة، مايك رايان، في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم في جنيف، إن التجمعات الحاشدة في إيران وبعض الدول الأخرى بالشرق الأوسط يمكن أن تؤدي إلى "تفاقم المرض ونشره بعيدا جدا عن المركز".

وأكد رايان، تعليقا على الاحتفالات بالعام الفارسي الجديد (نوروز) في إيران، التي قتل فيها الفيروس أكثر من 1400 شخص، أن مثل هذه التجمعات "قد تكون خطيرة جدا جدا جدا من حيث مكافحة التفشي".

وشدد رايان في هذا السياق على ضرورة الحد من مثل هذه التجمعات، داعيا الناس في دول المنطقة إلى اتباع تعليمات السلطات الخاصة بمكافحة التفشي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس، عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، المنتشر من مدينة ووهان الصينية، وباء عالميا، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 266 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 160 دولة، بما في ذلك 11186 وفاة و90603 حالة شفاء.

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