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الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات مكثفة بأسيوط لمتابعة قرار الحكومة بغلق المطاعم والمقاهي

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:54 م
حملات مكثفة
حملات مكثفة
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تكثيف الحملات والجهود لتطبيق قرار الحكومة بغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والمراكز التجارية ابتداءً من الساعة السابعة مساء، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونفذت الوحدات المحلية بـ 13 مركزا وحيا بالمحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق حملات مكثفة لتنفيذ قرارات غلق المحال في المواعيد المحددة وتحرير محاضر فورية للمخالفين وحث المواطنين على الالتزام بالمنازل وعدم النزول إلا للضرورة ومنع التجمعات.

يذكر أن رئاسة الوزراء، قررت أمس الخميس، غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس، على أن لا يسري القرار على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

وأشار المحافظ إلى أن تلك القرارات تأتي في إطار سلسلة الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره، مناشدًا المواطنين وأصحاب المحال وصالات اللياقة البدنية والجيم بالاستجابة السريعة لتنفيذ تلك القرارات حفاظًا على حياتهم وحياة المواطنين، لافتًا إلى أن وزارة الصحة والسكان حثت جموع المواطنين أنه عند الشعور بأي أعرض كإرتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخري يشتبه في أن تكون عدوي فيتم الاتصال بأرقام 105 و15335.

كما ناشد المحافظ المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن اماكن التجمعات، مشيرًا الى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس اب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.
حملات مكثفة بأسيوط لمتابعة قرار الحكومة بغلق المطاعم والمقاهي
حملات مكثفة بأسيوط لمتابعة قرار الحكومة بغلق المطاعم والمقاهي
حملات مكثفة بأسيوط لمتابعة قرار الحكومة بغلق المطاعم والمقاهي
حملات مكثفة بأسيوط لمتابعة قرار الحكومة بغلق المطاعم والمقاهي
حملات مكثفة بأسيوط لمتابعة قرار الحكومة بغلق المطاعم والمقاهي
حملات مكثفة بأسيوط لمتابعة قرار الحكومة بغلق المطاعم والمقاهي
حملات مكثفة بأسيوط لمتابعة قرار الحكومة بغلق المطاعم والمقاهي
حملات مكثفة بأسيوط لمتابعة قرار الحكومة بغلق المطاعم والمقاهي
حملات مكثفة بأسيوط لمتابعة قرار الحكومة بغلق المطاعم والمقاهي
حملات مكثفة بأسيوط لمتابعة قرار الحكومة بغلق المطاعم والمقاهي

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