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الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روحاني يدعو الشعب الأمريكي للضغط على ترامب لرفع العقوبات

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:43 م
روحاني
روحاني
منار أحمد
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طالب الرئيس الإيراني، حسن روحاني الشعب الأمريكي بالضغط على إدارتهم لإقناعها برفع العقوبات عن طهران.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس حسن روحاني في خطاب متلفز الجمعة، إن الإيرانيين سيتغلبون على تفشي فيروس كورونا بالوحدة، مشيدا بالأطباء والممرضات لشجاعتهم في مكافحة المرض المنتشر.

وقال روحاني في خطاب ألقاه مطلع العام الإيراني الجديد: «لقد نجحت أمتنا في تحقيق أهدافها رغم الصعوبات، وسنتغلب على تفشي كورونا».

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