روحاني يدعو الشعب الأمريكي للضغط على ترامب لرفع العقوبات

طالب الرئيس الإيراني، حسن روحاني الشعب الأمريكي بالضغط على إدارتهم لإقناعها برفع العقوبات عن طهران.وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس حسن روحاني في خطاب متلفز الجمعة، إن الإيرانيين سيتغلبون على تفشي فيروس كورونا بالوحدة، مشيدا بالأطباء والممرضات لشجاعتهم في مكافحة المرض المنتشر.وقال روحاني في خطاب ألقاه مطلع العام الإيراني الجديد: «لقد نجحت أمتنا في تحقيق أهدافها رغم الصعوبات، وسنتغلب على تفشي كورونا».