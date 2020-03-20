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الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

داعية سعودي: هذه الفئة ستكون سببًا في نقل كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:42 م
ا الدكتور عبدالله
ا الدكتور عبدالله بن محمد المطلق
رباب الأهواني
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دعا الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، إلى ضرورة الأخذ بالتعليمات بشأن كورونا، مشددًا على عدم الاستخفاف بالنصائح والإرشادات.

وحذر المستشار بالديوان الملكي السعودي وعضو هيئة كبار العلماء، من خلال مقطع فيديو مذاع عبر قناته الخاصة على موقع "يوتيوب" المستهترين الذين يستخفون بالنصائح الطبية والتعليمات الصحية للوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا، ومنها ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج منها إلا للضرورة؛ بألا يكونوا سببًا في نقل المرض.

وتابع: «هناك رجل لا يحب البقاء في البيت، وهناك امرأة لا تريد البقاء في بيتها، هؤلاء سيكونون ممن ينقل الأمراض، لن يكونوا أبدًا يدًا مساعدة، ومن أغرب ما نسمع أنهم يستدلون بنصوص شرعية يقولون: على الله توكلنا، لا يضرنا شيء إذا توكلنا».

واستشهد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «اعقلها وتوكل»، وقوله: «لا يورد ممرض على مصح»، وقوله: «أطيعوا ذا أمركم» سائلًا الله أن يزيل الشرور وأن يقوي الإيمان وأن يحثّنا على أخذ الاحتياطات، وأن نستغل بقاءنا في بيوتنا بما ينفع أنفسنا وأهلينا.

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