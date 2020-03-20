بومبيو: يجب ضمان أن تكون كل المعلومات بشأن كورونا في متناول جميع الدول

دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، جميع الدول إلى تقديم معلومات موثوق بها حول انتشار وباء كورونا عبر العالم.وفي موجز صحفي عقده في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، قال بومبيو: "يجب أن نكون واثقين بأن المعلومات (حول كورونا) التي تتدفق إلى سلطات جميع الدول، بما فيها الحزب الشيوعي الصيني، في متناول الجميع".وتابع الوزير الأمريكي: "يجب أن نتلقى المعلومات على الفور. لقد كانت السلطات الصينية أول من علم عن الخطر الذي يهدد العالم أجمع".وحتى الآن، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي بدأ تفشيه، في ديسمبر الماضي، من مدينة ووهان الصينية، 210 ألف حالة عبر العالم، بينهم أكثر من 16 ألف حالة في الولايات المتحدة.وفي 11 مارس الحالي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، بصورة رسمية، انتشار فيروس كورونا وباء عالميا.واتهم بومبيو الصين وروسيا وإيران بنشر معلومات "كاذبة" حول الجهود التي تبذلها واشنطن في مكافحة فيروس كورونا، معربا عن اعتقاده بأن الحديث يدور عن حملة منسقة بين هذه الدول الثلاث تهدف إلى "التقليل من شأن ما تفعله أمريكا".وفي فبراير الماضي، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية لم تكشف عن هويتهم، أن الدبلوماسيين الأمريكيين كُلِّفوا بالتصدي لحملة التضليل الجارية ضد الولايات المتحدة على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي تابعة لمستخدمين "متصلين بروسيا".وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، وصفت تصريحات الولايات المتحدة حول ضلوع موسكو في حملة تضليل بخصوص مصدر انتشار فيروس كورونا "عملية تسريب متعمدة".