مصرع 3 أطفال وإصابة جدتهم في انهيار عقار بحلوان

لقي 3 أطفال مصرعهم وأصيبت جدتهم في انهيار عقار، منذ قليل، بشارع 13 بمنطقة العزبة البحرية بمنطقة حلوان.وعلى الفور انتقل رجال الأمن وقوات الحماية المدنية إلى مكان الانهيار، وتم فرض كردون أمني بمحيط المنزل للحفاظ على المارة وعلى سلامة المتواجدين في الشارع، وقد تم إخلاء العقارات المجاورة.وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إنه تم العثور على ٣ جثث لأطفال تم انتشالهم من تحت الأنقاض والعثور على جدتهم مصابة بإصابات بالغة، وتم نقلها إلى مستشفى النصر العمالي بحلوان، لافتا إلى أنه تم نقل جثامين الأطفال إلى مستشفى حلوان العام.وتابع: أن رجال الحماية المدنية يواصلون رفع حطام المنزل حتى الآن، موضحا أن المنزل مكون من ٣ طوابق انهار دون سابق إنذار، وكان الأطفال الثلاثة الذين لقوا مصرعهم يعيشون رفقة جدتهم المصابة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.