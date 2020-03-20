ترامب للإيرانيين: تستحقون قيادة تستمع إليكم

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم، رسالة إلى الشعب الإيراني، مفادها أنهم يستحقون قيادة يستمعون إليهم.وقال ترامب للإيرانيين: «تستحقون مستقبلا مزدهرا والعيش بسلام في المنطقة».وأضاف: «أوضحتم العام الماضي أنكم ترفضون هذا النظام الفاسد، من خلال المظاهرات المناهضة للنظام».وتصاعدت حدة التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بسبب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والانسحاب الأحادي الجانب من قبل واشنطن في عام 2018، وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.