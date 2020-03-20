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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو: «كورونا» يعيق إعادة الأطفال الروس من سوريا

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:15 م
الأطفال
الأطفال
أ.ش.أ
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أعلنت مفوضة حقوق الطفل لدى الرئاسة الروسية، آنا كوزنيتسوفا، أن التقييدات المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا لا تسمح بنقل الأطفال الروس من مخيمات في سوريا.

ونقل مكتب المفوضة عن كوزنيتسوفا قولها، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة، "نحن مستعدون لنقل أكثر من 30 طفلا، فقد جرى تحضير جميع الأوراق اللازمة لذلك، لكن للأسف، الأوضاع المتعلقة بإجراءات الحجر الصحي لا تتيح لنا هذه الإمكانية".

وأضافت أن المفوضية ستستطيع إعادة مجموعة كبيرة من الأطفال الروس من سوريا ما إن يتم رفع إجراءات الحجر الصحي، مشيرة الى أن من الأطفال الروس المتواجدين في سوريا من يحتاج إلى مساعدات طبية.

وتابعت "ندرس حاليا إمكانية أن يقدم أطباؤنا استشارات عن بُعد حول مساعدة الأطفال المصابين ببعض الأمراض، ما داموا يتواجدون في أراضي دولة أخرى".

وحتى الآن، استقبلت روسيا 157 طفلا تمت إعادتهم من مناطق المواجهات العسكرية في الشرق الأوسط، 122 طفلا من العراق و35 من سوريا.

وتمكن فريق طبي روسي، خلال زيارته الأخير إلى سوريا، من أخذ عينات من الحمض النووي الصبغي من أكثر من 70 طفلا يتيما يتواجدون حاليا في مخيمات للاجئين غير خاضعة لسيطرة الحكومة السورية.
وكانت كوزنيتسوفا قد قالت، في وقت سابق، إنه تم إتمام عملية نقل جميع الأطفال الروس من العراق.

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