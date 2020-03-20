ارتفاع إصابات «كورونا» فى المغرب لـ 77

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الجمعة، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترفع حصيلة الإصابات إلى 77 حالة، وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاى نيوز".وأعلنت حالة الطوارئ الصحية، في المغرب فى وقت سابق اليوم، وإلى أجل غير مسمى، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وأكدت وزارة الداخلية المغربية -في بيان لها- أن حالة الطوارئ الصحية، وسيلة لا محيد عنها، لإبقاء فيروس كورونا، تحت السيطرة.وأوضحت الوزارة أن حالة الطوارئ الصحية، لا تعني وقف الحياة الاقتصادية، ولكن الأمر يتعلق بتدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن، باستصدار وثيقة رسمية لدى السلطة وفق حالات محددة.