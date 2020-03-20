في اليوم الثاني.. التزام محال ومقاهي وسط البلد بقرارات الحكومة (صور)

حرص أصحاب المحال التجارية والمقاهي في منطقة وسط البلد، على تنفيذ قرار رئيس الوزراء بالغلق في تمام السابعة مساء، لليوم الثاني على التوالى ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.قررت رئاسة الوزراء، أمس الخميس، غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس، على أن لا يسري القرار على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.