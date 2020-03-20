محسن عادل: «كورونا» يسرع عملية التحول الرقمي في مصر

قال الدكتور محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، إن من إيجابيات فيروس كورونا بدء المصريين في التحول الرقمي، حيث ارتفع الطلب على توصيل خدمة الإنترنت إلى المنازل.وأضاف عادل خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن البنك المركزي ألغى رسوم الدفع الإلكتروني، كما تم التوسع في توفير أجهزة الصراف الآلي.وتابع نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، أن غلق المحلات والمقاهي بداية من الساعة السابعة مساءً قرار مهم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وأشار محسن عادل إلى أن السلوك الاجتماعي قد يتسبب في نشر فيروس كورونا بشكل كبير، مؤكدا أن مصر الدولة الوحيدة التي حددت موعد انتهاء غلق المحال والمطاعم حتى 31 مارس، حيث تتخذ الدول الأخرى قرارات مماثلة دون تحديد فترة زمنية معينة.وكشف نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل عن أن القطاع الخاص يعمل بشكل طبيعي والمصانع تعمل بشكل جيد حتى يضمن وجود مخزونات في السوق المحلية.