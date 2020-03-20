فرنسا: تسجيل 78 وفاة جديدة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة الفرنسية، مساء اليوم الجمعة، بتسجيل 78 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.قالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي، فى وقت سابق اليوم، إنه سيتم استخدام سفينة حربية لإجلاء حالات الإصابة الحرجة بفيروس كورونا من جزيرة كورسيكا إلى مستشفيات في البر الرئيسي، مضيفة على تويتر أن قرار استخدام سفينة حربية اتخذه الرئيس إيمانويل ماكرون.وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية فى وقت سابق ارتفاع عدد المصابين إلى 9134 حالة، تعافي 1000 شخص مصاب بفيروس كورونا.