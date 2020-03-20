انهيار عقار بمنطقة العزبة البحرية فى حلوان

انهار منذ قليل، عقار بشارع 13 بمنطقة العزبة البحرية بمنطقة حلوان.وعلى الفور انتقل رجال الأمن وقوات الحماية المدنية إلى مكان الانهيار وتم فرض كردون أمني بمحيط المنزل للحفاظ على المارة وعلى سلامة المتواجدين في الشارع، وقد تم إخلاء العقارات المجاورة.ويجري الآن رفع الأنقاض لتحديد وجود وفيات أو إصابات من عدمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.