الصحة العراقية: وفاة حالة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت دائرة صحة الكرخ بالعراق، اليوم الجمعة، عن وفاة إحدى الحالات المصابة بفيروس كورونا، بحسب وزارة الصحة العراقية.وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي وفقا للسومرية نيوز، إن "الحالة لرجل يبلغ من العمر ٦٨ عاما وتم تشخيصه اليوم بأنه مصاب بفيروس كورونا توفي أثناء نقله من مستشفى اليرموك التعليمي إلى مستشفى الفرات العام".وأضاف أنه "كان في غيبوبة ودخل مرحلة عجز التنفس".كانت قد أعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الجمعة، عن تسجيل ثلاث إصابات بكورونا، فيما كشفت عن تفاصيل تلك الحالات.