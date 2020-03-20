ترامب: أحترم الصين لكن فيروس كورونا خرج عن نطاق السيطرة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه يحترم الصين والرئيس الصيني شي جين بينغ بشدة، لكن من سوء الحظ أن فيروس كورونا بدأ هناك ثم خرج عن نطاق السيطرة.وفي نفس المناسبة التي تحدث فيها الرئيس الأمريكي إلى مجموعة العمل الأمريكية الخاصة بفيروس كورونا، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي أشار إلى "الفيروس الصيني"، وهو تعبير استخدمه الرئيس الأمريكي بشكل متكرر وأثار حنق الصين إن تأخر بكين في كشف المعلومات عن الفيروس تسبب في مخاطر للناس في مختلف أنحاء العالم.وقال ترامب إنه تربطه علاقة طيبة للغاية بالرئيس شي ويعتبره صديقا.لكن ترامب أضاف "من سوء الحظ أن هذا (الفيروس) خرج عن نطاق السيطرة، لقد جاء من الصين، لقد خرج عن نطاق السيطرة، بعض الناس يشعرون بالضيق، أعرف ذلك، أنا أعرف الرئيس شي، هو يحب الصين، هو يحترم الولايات المتحدة، ويتعين أن أقول إنني أحترم الصين بشدة وأحترم الرئيس شي".