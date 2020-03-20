«أمن القاهرة» تسير دوريات للتأكد من تنفيذ قرار غلق المحال

قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن هناك دوريات أمنية خرجت من جميع أقسام الشرطة التابعة لقطاعات المديرية للتأكد من إغلاق المقاهي والمطاعم.وكشف المصدر، أن اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة كلف جميع رؤساء المباحث الدوائر بالمرور على أصحاب المحلات والمقاهي في تمام السادسة مساء والتنبيه عليهم بالغلق في تمام السابعة، وأن يقوموا بالغلق أمام المواطنين في تمام السادسة وإعطاء العاملين مهلة ساعة لتنظيف المكان وتعقيمه وإغلاقه نهائيًا في السابعة.وأوضح المصدر، أن قيادات مديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة تمر على الخدمات الأمنية وتتابع الدوريات الأمنية للتأكد من عمليات الغلق في الموعد المحدد يوميا.