«تنشيط السياحة» بالإسكندرية تطلق «نظف وعقم شارعك»

أعلنت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، اليوم الجمعة، تبنيها مبادرة "نظف وعقم شارعك"، تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.تهدف المبادرة إلى تنظيم حملات لنظافة الشوارع ومداخل العمارات ورشها بالمطهرات، مع الالتزام الكامل بطرق الوقاية المختلفة من فيروس كورونا أثناء عملية النظافة والتعقيم.وقال محمد سعد محمد سعد، مدير عام الهيئة، إن المبادرة سوف تكون على شكل مسابقة لأجمل وأنظف شارع بجميع أحياء المحافظة، مشيرًا إلى أن الشوارع الفائزة سيتم تشجيرها ورفع كفائتها من حيث الإنارة ودهان الأرصفة، وتسليم شهادات تقدير تشجيعية من الهيئة للفائزين.