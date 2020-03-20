«بنكون فانز على تيك توك».. اعترافات المتهمين بعرقلة المارة وتصويرهم بالمقطم

أدلى المتهمون الأربعة بإسقاط المارة في الشوارع، والسخرية منهم، وتصويرهم، ونشر الفيديو على موقع "تيك توك"، بالمقطم، باعترافاتهم حول الواقعة.وقال "محمد. ك" المتهم الأول، إنه يقطن بمنطقة المقطم وفى أحد الأيام كان يشاهد برامج "تيك توك" برفقة أصدقائه "كرم. ع"، و"عبد الرحمن. م. و"، "محمود. ع"، وجاءت لهم فكرة عمل برنامج "تيك توك" فاستقلوا 2 موتوسيكل وكانوا يقومون بإسقاط المارة فى الشوارع وتصويرهم فيديوهات ونشرها على "تيك توك" ويركبون موسيقى مضحكة على كل فيديو.وأضاف المتهم أن الهدف كان الهزار وتكوين" فانز" على برنامج "تيك توك".وقال باقى المتهمين إنهم ارتكبوا تلك الواقعة عدة مرات وكانوا ينشرون تلك الفيديوهات للحصول على أكبر قدر من المشاهدة.تعود تفاصيل الواقعة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الفيديوهات تظهر قيام أربعة أشخاص باستقلال دراجتين بخاريتين، وقيام أحدهم بإسقاط أحد المارة أرضًا عن طريق عرقلته بالقدم، وقيام آخر بالتصوير ونشر المقطع مصحوبًا بتعليقات ساخرة.وعقب ظهور الفيديوهات، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتهمين، وتمكن رجال الأمن من القبض عليهم، حيث تبين أن المتهمين يقومون بربط حبل بين الدراجتين البخاريتين لإسقاط المارة بالشارع والسخرية منهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.