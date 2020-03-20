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الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس تستعد لإغلاق مجالها الجوي بشكل كامل

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:51 م
تونس
تونس
أ.ش.أ
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تستعد تونس لإغلاق مجالها الجوي بشكل كامل بداية من منتصف ليل اليوم الجمعة، ووقف جميع رحلات الإجلاء الجوية بصفة نهائية، ضمن الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وهو ما تسبب في زحام شديد واكتظاظ أعداد كبيرة من المسافرين في مطار تونس قرطاج.

وصرح كاتب عام النقابة الجهوية لأمن مطار تونس قرطاج، محرز بوثوري، اليوم الجمعة، بأن رحلات إجلاء التونسيين العالقين خارج حدود الوطن، ستتواصل إلى حدود منتصف الليل، باستثناء رحلة واحدة، غدا السبت على الساعة الخامسة صباحا قادمة من مونتريال بكندا.

وأضاف أن رحلات الإجلاء شملت العديد من البلدان على غرار فرنسا وألمانيا وسويسرا وتركيا وإيطاليا وبلجيكا، مشيرا إلى أن 18 تونسيا تم إجلاؤهم اليوم الجمعة من إيطاليا، وقد تم وضعهم في الحجر الصحي الإجباري وذلك بعد تطبيق الإجراءات الصحية المعمول بها في المطار، والتأكد من سلامتهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفيما يتعلق بحالة الاكتظاط التي شهدها مطار تونس قرطاج الدولي، أوضح ديوان الطيراني المدني والمطارات أنها تعود إلى تجمع أعداد كبير من المسافرين الذين تعذر توفير تذاكر سفر لهم ولمرافقيهم داخل المطار في محاولة للتسجيل بقائمات الانتظار بعد انتهاء عملية الحجوزات على جميع الرحلات الاستثنائية المبرمجة في إطار الخطة الوطنية للإجلاء، مقدما اعتذاره لجميع من تعذر إجلاؤهم لأسباب قاهرة وخارجة عن نطاقه، داعيا إياهم إلى الاتصال بالمصالح القنصلية التونسية.

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