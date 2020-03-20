تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا في الكرخ العراقية

أعلنت دائرة صحة بمدينة الكرخ العراقية، تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد.وقال مدير عام الدائرة جاسب الحجامي - في بيان نقلته قناة السومرية نيوز، اليوم الجمعة - إنه "تم تشخيص ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد"، مبينا أن "الحالة الأولى لرجل يبلغ من العمر 68 عاما يسكن منطقة البياع حي الرسالة ووضعه الصحي خطر جدا، وهو بمرحلة العجز التنفسي ولديه جلطة دماغية سابقة وأمراض مزمنة، ودخل الانعاش التنفسي".وأوضح الحجامي، أن "الحالة الثانية لرجل يبلغ من العمر 37 عاما يسكن منطقة السيدية ووضعه مستقر"، مشيرا إلى أن "الحالة الثالثة لرجل يبلغ من العمر 30 عاما يسكن منطقة الطوبجي حي السلام ووضعه مستقر".وتابع بالقول، إن "جميع الحالات يدعون عدم السفر خارج العراق"، لافتا إلى أن القلق يأتي من مدينة الكاظمية وما حولها ومدينة البياع وما حولها.يذكر أن وزارة الصحة العراقية أعلنت اليوم الجمعة، عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في أنحاء البلاد إلى 193 شخصا.