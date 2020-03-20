محسن عادل: 2.5 مليار جنيه خسائر متوقعة فى قطاع الطيران

قال الدكتور محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، إن قطاع الطيران هو الأكثر تضررًا من أزمة فيروس كورونا بعد توقف الرحلات في معظم مطارات العالم.وأضاف عادل خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يتمنى بحلول منتصف شهر أبريل يعود الطيران إلى طبيعته.وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل أن حجم خسائر قطاع الطيران 2.5 مليار جنيه للمشغلين الوطنيين في قطاع الطيران في مصر خلال فترة حظر الطيران.وأكد محسن عادل أن خسائر قطاع السياحة جراء انتشار فيروس كورونا يبلغ مليار دولار شهريًا، موضحًا أن هذا القطاع كان واحدًا من أنشط القطاعات في العام السابق وكان يقود عملية الانتعاش الاقتصادي.