وكيل «صحة الشرقية»: إلغاء زيارات المرضى بالمستشفيات

أصدر الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تعليمات مشددة بإلغاء الزيارات الخاصة بالمرضى بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وكلف مدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات، بمتابعة تنفيذ ذلك بدءا من اليوم الجمعة، وذلك لمنع التجمعات وحفاظًا على المرضى والعاملين بمستشفيات المحافظة، مؤكدًا على جميع مديري المستشفيات بتحويل من يخالف ذلك للمسائلة القانونية.وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، لتجنب انتشار العدوى من الفيروسات، وخاصة فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة المواطنين.كما أصدرت مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق بيانا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أكدت فيه أنه "نظرا للظروف التى تمر بها البلاد وحرصا على جموع العاملين والمرضى بمستشفى الأحرار التعليمى أصدر مدير عام المستشفى تعليماته بإلغاء الزيارة اعتبارا من اليوم الجمعة (٢٠٣٢٠٢٠) على أن يتواجد مرافق واحد فقط مع المريض".وناشدت إدارة المستشفى أهالي المرضى وذويهم التعاون مع العاملين بالمستشفى في تنفيذ القرار للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة ومجلس الوزراء للحد من التجمعات.