بسبب كورونا.. البرازيل تحذر من انهيار نظامها الصحي

حذرت البرازيل في نبأ عاجل، اليوم، من انهيار نظامها الصحي بنهاية الشهر المقبل.ووفقًا لقناة العربية الإخبارية، وبسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد، حذرت البرازيل من انهيار نظامها الصحي بنهاية الشهر المقبل.هاجم أحد أبناء الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، أمس الخميس، الحكومة الصينية، بعدما ألقى باللوم التي عليها في إخفاء خطورة فيروس كورونا بشكل عمدي.وفي تغريدة نُشرت على حسابه الشخصي عبر تويتر، قارن إدواردو بولسونارو بين تعامل الصين مع الوباء ومعالجة الاتحاد السوفيتي لحادث تشيرنوبيل.وقال إدواردو بولسونارو: "أي شخص شاهد (عرض HBO) تشيرنوبيل سيفهم ما حدث. استبدال المحطة النووية بالفيروس التاجي والديكتاتورية السوفيتية مع الصينيين".وأضاف إدواردو بولسونارو، مُشرع الكونغرس البرازيلي عن ولاية ساو باولو: "مرة أخرى، اختارت الديكتاتورية إخفاء شيء خطير بدلًا من كشف الوقائع".