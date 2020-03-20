تأجيل حتى نهاية يونيو.. مهرجان «كان» تحت رحمة كورونا

وكان من المقرر مشاركة 9 نقاد ضمن لجنة تحكيم الدورة الـ73 وهم:

الحالات التي تأجل أو ألغي فيها المهرجان من قبل:

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي عن تأجيل المهرجان الذي ينتظره عشاق السينما حول العالم سنويًا، بسبب انتشار فيروس كورونا العالمي، وفقا لما ذكرته مجلة "فارايتي" الأمريكية.وتعيد إدارة المهرجان النظر في مجموعة من الاختيارات، من بينها تأجيل المهرجان حتى نهاية يونيو أو بداية يوليو.تم اختيار المخرج الأمريكي سبايك لي؛ ليحتل منصب رئيس لجنة التحكيم في مهرجان "كان" فى دورته الثالثة والسبعين، وهو من أشهر المخرجين أصحاب البشرة السمراء فى هوليوود، ويرأس اللجنة خلفا للمخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليس إناريتو.وكان فيلم سبايك الأخير (بلاك كلانزمان) قد حصل على الجائزة الكبرى في مهرجان كان عام 2018."فرجيني أبيو" الصحفية ومخرجة الأفلام الوثائقية التليفزيونية."بول جراندسارد" الذي أخرج 6 أفلام قصيرة بين عامي 1987 و2006."لوران يعقوب" الذي صور أفلاما عن تاريخ السينما لمهرجان "كان" السينمائي."ستيفاني لاموم" التي عملت منذ عام 1997 إلى عام 2015، صحفية ومراسلة وناقدة."إريك ليبوت" المذيع والصحفي التليفزيوني ومراسل ونائب رئيس تحرير مجلة بريمير."لوسيان لوجيت" الحاصل على شهادة الدكتوراه في الأدب المقارن."كارولين فينياك" الصحفية والناقدة ورئيسة تحرير البرنامج التليفزيوني Plus de Séries.السيناريست والمنتجة جوانا ناهون، وجويلميت أوديسينو الصحفية والناقدة ورئيسة قسم السينما في Télérama.- الدورة الأولىالدورة الأولى من مهرجان "كان" السينمائي انطلقت في مدينة كان الفرنسية في 1 سبتمبر عام 1939، وفي اليوم الثالث من المهرجان، نشبت معركة حربية بين فرنسا وبريطانيا من جهة، وبين ألمانيا من جهة أخرى، الأمر الذي استلزم تأجيل المهرجان وتعليقه إلى أجل غير مسمى، نظرا لظروف الحرب الدائرة.- دورة سنة 1968ظل المهرجان منتظما منذ عام 1950، حتى دورة 1968، هي الدورة الـ21 للمهرجان وعُقدت في الفترة من 10 إلى 24 مايو من عام 1968، وألغي المهرجان في هذه الدورة بسبب أحداث مايو 1968 في فرنسا، وهي فترة من الاضطرابات المدنية في جميع أنحاء فرنسا من مايو في عام 1968، استمرت نحو 7 أسابيع وتخللتها المظاهرات والإضرابات العامة واعتصامات الجامعات والمصانع، وتوقفت حركة الاقتصاد الفرنسي في ذروة الأحداث التي أصبحت معروفة بأحداث مايو 68، وهي المرة الأخيرة التي ألغيت فيها دورة لمهرجان "كان".