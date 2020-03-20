الأبيدي يتضرع إلى الله لرفع الوباء: «يا مغيث أغيثنا» (فيديو)

بصوت خاشع تضرع الشيخ محمود الأبيدي، أحد علماء وزارة الأوقاف، إلى المولى عز وجل لرفع الوباء والبلاء عن البلاد.وأدى الأبيدي شعائر صلاة الجمعة بساحة مسجد مدينتي بالرحاب، حيث تم الإعداد لصلاة الجمعة بالساحة المقابلة للمسجد، ودارات خطبة الجمعة حول: "الأسباب الظاهرة والباطنة لرفع البلاء ووجوب طاعة ولي الأمر".