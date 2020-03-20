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الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شرطة باريس تعزز إجراءات التفتيش الأمني في محطات السكك الحديدية

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:31 م
جريدة الدستور
وكالات
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قالت الشرطة الفرنسية في باريس ‬إنها ستعزز إجراءات التفتيش في محطات القطارات بالعاصمة اعتبارا من الجمعة في الوقت الذي تكثف فيه السلطات إجراءات الإغلاق في محاولة لوقف تفشي كورونا.

وأضافت الشرطة أن أي راكب لا يحمل الوثائق اللازمة لتبرير رحلته قد يواجه غرامة قدرها 135 يورو (145 دولارا).

وحذر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، المواطنين من أن الحكومة ستشدد القيود للحد من تحركات الناس إذا لم يتم الالتزام بالإرشادات الحالية الخاصة بتفادي انتشار فيروس كورونا.

وبخصوص المواطنين الفرنسيين المحاصرين في الخارج، أكد لو دريان لإذاعة فرانس إنفو، اليوم الجمعة: "المبدأ الأساسي هو أننا نريد إعادتهم إلى أرض الوطن، لكننا نطلب منهم التحلي بالهدوء والصبر"، مضيفا أن "الأمر متروك لهم للدفع مقابل تذاكر عودتهم".

وحث لو دريان أكثر من ثلاثة ملايين مغترب فرنسي على البقاء حاليا حيث يتواجدون.

وأعلنت الصحة الفرنسية، مساء الخميس، عن تسجيل 108 وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، في أكبر ارتفاع يومي لعدد ضحايا العدوى منذ بدء التفشي بالبلاد، حيث بلغ إجمالي الوفيات إلى 372، في زيادة حادة تبلغ نسبتها 41%.

وتعتبر فرنسا الدولة الـ7 في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ5 من حيث حصيلة المتوفين بالعدوى.

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