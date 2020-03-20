ضبط 4 يعرقلون المارة بهدف تصويرهم والسخرية منهم في المقطم

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة عن ضبط 4 شباب يعرقلون المارة في المقطم بهدف تصويرهم والسخرية منهم.تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من الرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، بالقبض على 4 شباب بينهم سائقي توكتوك وعاملي دليڤري تابعين لإحدي المطاعم الشهيرة.كانت البداية عندما تلقي رجال المباحث بلاغا من الأهالي بظهور ڤيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها شباب يستقلون دراجات نارية يعرقلون المواطنين وكبار السن وتصويرهم لرفع المقاطع على "تيك توك" بهدف السخرية.وعلى الفور تمكن الرائد محمد فتحي معاون أول مباحث المقطم بتتبعهم وتمكن من القبض عليهم، وبإخطار اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة امر بتحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.