ريا أبى راشد تتضامن مع الشعب الإيطالى بسبب «كورونا»
الجمعة 20/مارس/2020 - 08:21 م
دعاء عبد المقصودطباعة
تضامنت الإعلامية ريا أبى راشد مع الشعب الإيطالى بسبب ارتفاع عدد الوفيات هناك بعد تفشى فيروس كورونا.
ونشرت أبى راشد بعض الصور والفيديوهات عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي بـ"انستجرام" بتضامنها مع الشعب الإيطالي، خاصة أن زوجها إيطالي الجنسية ومعظم أصدقائها أيضًا، وتتمنى أن تراهم قريبًا، ووجهت لهم رسالة بأن يظلوا بمنازلهم وعدم النزول والاختلاط.
وواصل فيروس كورونا حصد مئات الأرواح حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية، وارتفع عدد وفيات المصابين بالفيروس إلى أكثر من 10 آلاف شخص، فيما بلغت عدد الإصابات ربع مليون شخص حول العالم.
وسجلت إيطاليا حصيلة وفيات جراء فيروس كورونا أكبر من أي دولة أخرى؛ إذ بلغ الإجمالي 3405 حالات، وهو أكثر مما سُجلته الصين التي بدأ منها الوباء. شاهد
ونشرت أبى راشد بعض الصور والفيديوهات عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي بـ"انستجرام" بتضامنها مع الشعب الإيطالي، خاصة أن زوجها إيطالي الجنسية ومعظم أصدقائها أيضًا، وتتمنى أن تراهم قريبًا، ووجهت لهم رسالة بأن يظلوا بمنازلهم وعدم النزول والاختلاط.
وواصل فيروس كورونا حصد مئات الأرواح حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية، وارتفع عدد وفيات المصابين بالفيروس إلى أكثر من 10 آلاف شخص، فيما بلغت عدد الإصابات ربع مليون شخص حول العالم.
وسجلت إيطاليا حصيلة وفيات جراء فيروس كورونا أكبر من أي دولة أخرى؛ إذ بلغ الإجمالي 3405 حالات، وهو أكثر مما سُجلته الصين التي بدأ منها الوباء. شاهد