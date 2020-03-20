«الأطباء» تطالب أعضائها بعدم وصف أدوية لعلاج «كورونا»

طالبت النقابة العامة للأطباء، أعضائها بعدم وصف أي علاج لأي مريض من خلال منصات التواصل الاجتماعي دون توقيع الكشف الطبي.وأهابت النقابة بكافة الأطباء عدم نشر أي أدوية واعتبارها ضمن بروتوكول علاج فيروس COVID-19 كورونا المستجد دون أي سند علمي ودراسات بحثية موثقة حتى لا يتسبب ذلك في مضاعفات وأثار جانبية غير مضمونة العواقب لمرضى الفيروس وأيضًا تسبب ذلك في نقص العقاقير المهمة للأمراض الأخرى التي تعتمد على تلك العقاقير.وأوضحت أن نقص تلك العقاقير تسبب في إيقاع ضرر مباشر على المرضى الذين يعتمدون على تلك العقاقير بشكل أساسي في علاجهم من أمراض الإنفلونزا وبعض الأمراض المناعية.