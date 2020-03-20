حفيدة محمد الموجي: اشتراكي في «ذا فويس» مفاجأة والتجربة مفيدة

قالت فرح الموجي، حفيدة الموسيقار الراحل محمد الموجي، إنها اشتركت في برنامج ذا فويس المخصص لاكتشاف المواهب بالصدفة.وتابعت، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنها اشتركت في سن مبكر في برنامج «ذا فويس» عندما كان يبلغ عمرها 5 أعوام.وأضافت أن أحد الأشخاص أرسلوا فيديو إلى «ذا فويس» وهي تغني حتى تشترك في البرنامج، مؤكدة أن تجربة الاشتراك في المسابقة كانت مفيدة للغاية واكتسبت منها العديد من الخبرات في مجال الغناء، موضحة أن والدها كان يرفض أن تغنى في أكثر من مناسبة.