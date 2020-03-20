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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: عقار «بلاكونيل» لا يستخدم فى علاج «كورونا»

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:47 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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نفت وزارة الصحة والسكان، ما أثير عن استخدام عقار "بلاكونيل" لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجدة "كوفيد - ١٩"، موضحة أن العقار لا يستخدم فى علاج الحالات الإيجابية لفيروس كورونا، وإنما يخضع المريض لبروتوكول علاجي محدد يعتمد على أسانيد علمية محددة.

وقالت الوزارة، إن العقار مسجل كدواء على قاعدة بيانات الوزارة، وهو دواء بشري فعال ويستخدم فى علاج التهاب المفاصل الروماتويدى والتهاب المفاصل مجهول السبب والذئبة الحمامية القرصية "مرض يصيب الجلد والأعضاء الداخلية ومشاكل الجلد التي يكون فيها الجلد حساسا لأشعة الشمس".

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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