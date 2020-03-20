«المصريين» يهنئ السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

هنأ الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.وقال "أبو العطا"، في بيان له اليوم، إن معجزة الإسراء والمعراج فيها من الدروس والعبر ما نحن بحاجة إليه الآن، مثل حسن التوكل على الله والأخذ بالأسباب، غير أن الدرس الأعظم فيها هو ترقب الفرج فى كل شدة، لأن المحن تتبعها المنح، وعلينا أن نسعى بالجد والاجتهاد والعمل لتحصيل ثمار الكد والصبر عليه، فمعجزة الإسراء والمعراج أكدت أن على المسلمين عامة وعلى أولي الأمر خاصة أن يصبروا وأن يحملوا غيرهم على الصبر.ودعا رئيس حزب "المصريين"، الله أن يعيد هذه المناسبة العطرة على أمتنا أعواما عديدة، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على مصر وشعبها، وعلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والرخاء.